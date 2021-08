Einbrecher-Duo flüchtete durch das WC-Fenster

Der Kriminelle zeigte sich im Zuge der Einvernahme geständig - aber nicht nur was den Einbruch auf der Fluh angeht. Er plauderte auch aus, in den vergangenen Tagen in eine Trafik in Göfis, sowie ein Wohnhaus in Weiler eingedrungen zu sein. Die Ermittlungen zu weiteren Straftaten sind noch im Gange. Der Täter wurde am Sonntagvormittag in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Der zweite Täter ist nach wie vor flüchtig und konnte bislang nicht identifiziert werden.