29-Jähriger von Terrier gebissen und verletzt

Ein 29 Jahre alter philippinischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Klagenfurt wurde Samstagnachmittag in der Klagenfurter Gabelsbergerstraße von einem grau/weißen Staffordshire Terrier angegriffen und dabei mehrfach gebissen. Der Verletzte wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

„Der Hund war laut Opfer angeleint, wurde vom Hundebesitzer jedoch nicht festgehalten, er könnte sich also losgerissen haben“, schildert ein Polizist.