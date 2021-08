Tschetschenien: Kadyrows Kampf für die Ehre

Doch Ramsan Kadyrow wird den Ruf nicht los, dass er auch bei Politmorden an seinen Feinden die Hände im Spiel hatte. Das war schon 2009 so, als ein Regimegegner in Wien auf offener Straße erschossen wurde. Damals gingen Behörden von einem „definitiven Tötungsauftrag“ Kadyrows aus. Das Opfer Umar I. wollte Foltermethoden in seiner Heimat anprangern.