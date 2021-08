Radarboxen in Linz blitzten mehr als 40.000-mal!

Mit Tempo 159 durch Mona-Lisa-Tunnel

Die häufigsten Übertretungen bei den fixen Radar-Standorten wurden in der neuen „30er-Zone“ in der Helmholtzstraße verzeichnet. Die Höchstgeschwindigkeit wurde im Februar auf der Umfahrung Ebelsberg gemessen. Dort rauschte ein Raser mit 159 km/h durch den Mona-Lisa-Tunnel. Schneller war nur noch ein Fahrzeuglenker, der von einem mobilen Radar in der Salzburger Straße mit 182 km/h geblitzt wurde.