Brutal! Ländle-Elf kassiert im Cup gleich 20 Tore

Ein besonderes Ergebnis, weiß Schlins-Sportchef Rene Fröhle. Aber keines, dem er viel Bedeutung beimessen will. „Das war eigentlich zehn Tore zu hoch. Bludenz hat viele U16-Spieler in der Mannschaft gehabt - das war viel mehr als nur der Klassenunterschied“, erklärt er, „und ich möchte diesen jungen Bludenzern meinen Respekt aussprechen - sie haben alle bis zum Schlusspfiff gekämpft, das war beeindruckend.“ Und für Goalie Gökhan Dogan freute er sich trotz der ganzen Gegentreffer besonders. „Er hat eigentlich unglaublich gehalten. Beim Stand von 0:17 wurde er dann im Tor von einem Feldspieler ersetzt und durfte in den Sturm“, erzählt Fröhle, „und dann hat er in der Schlussphase den Ehrentreffer für Bludenz geschossen, das haben wir ihm sehr gegönnt.“