Wiedehopf als einer der besten Schädlingsbekämpfer

„Leider ist schon öfter vorgekommen, dass durch Spritzmittel vergiftete Insekten an die Brut verfüttert wurden, was natürlich verheerend ist“, erklärt Andreas Kleewein von Birdlife Kärnten. Das könnte die Freude über die leichte Bestandszunahme in Kärnten schnell wieder trüben. Derzeit werden 60 bis 80 Brutpaare in unserem Bundesland angenommen. Als Hauptregionen gelten das Rosental, das Gailtal und erfreulicherweise auch immer mehr das Lavanttal und Drautal.