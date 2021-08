Pleschinger See weiter Paradies für „Wildcamper“

Für Stellplatz-Betreiber ein Schlag ins Gesicht

Für die Betreiber von Camping- und Stellplätzen in und um Linz wie Michael Radhuber – er betreut den kostenpflichtigen Panoramastellplatz am Pfenningberg – ist das vorherrschende „Wildcampen“ am Pleschinger See ein Schlag ins Gesicht. Denn während Radhuber & Co. zur punktgenauen Einhebung der neuen Steuern gezwungen werden, lässt man beim See-Parkplatzbesitzer, der Linz AG, die „Nächtigungsgäste“ ohne Entgelt gewähren. „Am besten wäre wohl, wir würden gleich ganz zusperren und das wilde Campen dort offiziell legalisieren. Denn wie sollen wir unseren Gästen erklären, dass bei uns für jedes Service Gebühren und Steuern fällig werden und am Pleschinger See alles umsonst von der Linz AG zur Verfügung gestellt wird?“, macht Radhuber seinem Ärger Luft.