Freiwilligen-Armada schuftet für Wolfurttrophy

Am Samstag in der Früh geht es mit Baggern, Pritschen und Smashen spannend weiter. Wer die Beach-Profis hautnah am Center-Court miterleben möchten, kann jederzeit ein Tagesticket direkt vor Ort an der Beacharena an der Ach kaufen. Abends geht es weiter mit der Vorarlberger Akkustik Band „Kurzfristig“, welche sehr viel Wert auf ganz eigene Interpretationen von bekannten Songs legen.