Polizeibeamte stellten über 70 Anzeigen aus

Am vergangenen Wochenende wurde in Lustenau am Alten Rhein gefeiert, das Szene Open Air ging dort über die Bühne. Beamte der Landesverkehrsabteilung Bregenz und der Fremden- und Grenzpolizeilichen Abteilung machten sich auf, um im Nahbereich des Festivalgeländes Kontrollen durchzuführen. Unterstützt wurde die Polizei von Ärzten, die die entsprechenden Untersuchungen durchführten. Insgesamt wurden 28 Kfz-Lenker an der Weiterfahrt gehindert. 14 Lenker waren alkoholisiert, 14 weitere standen unter dem Einfluss von Drogen.