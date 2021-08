„Schlechter Witz!“ Transgender-Athletin im Fokus

Laurel Hubbard ist sie die erste olympische Athletin, die offen ihre Geschlechtsidentität angepasst hat. Und ihre Teilnahme sorgt auch für Streit. Für das Internationale Olympische Komitee (IOC) ist ihr Start ein Zeichen der Offenheit und Inklusion. Was aber sagt die Konkurrenz, wenn es am Montag in den Zweikampf aus Reißen und Stoßen in der Gewichtsklasse über 87 kg geht? Fischer ist primär froh, das Ticket gelöst zu haben und hat sich vor ihrem Olympia-Debüt nicht speziell zu diesem Thema geäußert.