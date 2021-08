„Uns stand eine Armee von Schutzengeln zur Seite“

„Ich bin allen Rettern so unendlich dankbar, dass mein Kind da und völlig gesund ist“, beginnt Mutter Daniela R. daheim in Imst das Gespräch. Ihre Erleichterung ist greifbar. Rückblick: Die 39-Jährige war mit Söhnchen Lucian und seinem zweieinhalb Jahre alten Bruder Elijah neben dem Gurglbach unterwegs. In einem unbemerkten Moment rollte der Kinderwagen mit Lucian in den Bach, die Mutter sprang heldenhaft hinterher.