Antonia aus Tirol: Ballermann ist jetzt Geschichte

Neue Töne und Eigenkompositionen: Antonia und ihr Partner und Producer Peter Schutti schlagen per sofort rockige Sounds an und wollen bald wieder vor Publikum stehen. Ihr letztes Konzert vor Corona war am 9. März 2020 in Schladming. Der erste Auftritt seither findet in „good old Austria“ am 6. 10. in Salzburg statt.

(Bild: Daniel Scharinger)