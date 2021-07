Die Clooneys bekommen angeblich wieder Zwillinge!

US-Medien berichten, dass der 60-jährige Superstar und seine Frau ihre engsten Freunde am 4. Juli bei einer kleinen Dinnerparty in ihrer Villa Oleandra am Comer See in ihr süßes Geheimnis eingeweiht hätten. „Amal hat gesagt, dass sie das erste Trimester bereits hinter sich hat“, flüsterte eine Quelle dem Magazin „OK!“. „Man sieht es bereits und deshalb wird es schon bald sowieso jeder wissen.“