George Clooney gründet Filmakademie für Schüler

„Gut bezahlte Jobs“

Das an einer Schule in der kalifornischen Millionenmetropole angesiedelte Programm soll im Herbst 2022 starten und schrittweise ausgeweitet werden. Die Schüler sollen in Theorie und Praxis des Filmhandwerks ausgebildet werden und auch Praktika vermittelt bekommen, um ihnen einen Weg in „gut bezahlte Jobs“ in der Branche zu ebnen, wie der Schulbezirk erklärte.