George Clooney hilft den Flut-Opfern am Comer See

Wegen schwerer Unwetter sind George und Amal Clooney mit ihren Kindern im herrlichen italienischen Sommerhaus Villa Oleandra in Laglio am Comer See gestrandet. Überlaufende Flüsse und Erdrutsche haben Straßen blockiert, Häuser zerstört und Bäume entwurzelt. Trost und Hilfe kam vom Ehrenbürger der Gemeinde. Hollywoodstar George Clooney unterstützte die Anwohner bei den Aufräumarbeiten.