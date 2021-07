NASA verlor fast eine Stunde Kontrolle über ISS

Durch einen Notfalleinsatz habe die ISS aber wieder in ihre reguläre Flugbahn zurückgebracht werden können, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA am Donnerstag via Twitter mit. Die Besatzung sei zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen und die Internationale Raumstation und alle Systeme an Bord würden normal funktionieren.