Quartett schwamm Polizei im Bodensee davon

Skurriler Einsatz für die Polizei am Bodensee: Im Strandbad Aquastaad, nur wenige Kilometer über der Grenze zu Vorarlberg, beobachteten zwei Angestellte am Sonntag, wie sich zwei Frauen und zwei Männer Zugang zum Bad erschlichen, ohne das Eintrittsgeld zu entrichten. Die vier schwammen vom See in das Bad und belegten dort eine der Badeplattformen.