Alaska: Tsunami-Warnung nach schwerem Erdbeben

Ein schweres Erdbeben hat am Mittwochabend Alaska erschüttert. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 8,2 an. Das Beben habe um 22.15 Uhr Ortszeit (8.15 Uhr MESZ) und in einer Tiefe von rund 35 Kilometern stattgefunden, hieß es. Für mehrere Gebiete wurden Tsunami-Warnungen ausgegeben. In den Küstenorten heulten die Sirenen, Menschen brachten sich in Sicherheit (siehe Video).