Maskenpflicht im Urlaub ist kein Stornogrund

„Derzeit beschäftigen uns vor allem geänderte Abflugzeiten und -orte. Die Balearen sind anscheinend nicht mehr so gefragt, Flüge werden deshalb zusammengelegt“, weiß die Leiterin des AK-Konsumentenschutzes Ulrike Weiß. Wenn es schon vor der Abreise Probleme gibt, können sich oberösterreichische Reisende am Flughafen informieren. „Unsere Expertinnen sind zu Stoßzeiten direkt in der Abflughalle in Hörsching anzutreffen. Darüber hinaus findet man dort auch einen Ständer mit Infomaterial.“