„The Forgotten City“: Römer in der Zeitschleife

Mit „The Forgotten City“ schicken Entwickler Modern Storyteller und Publisher Dear Villagers Gamer 2000 Jahre zurück in die Vergangenheit, wo sie, gefangen in einer Zeitschleife, das Mysterium einer verfluchten römischen Stadt offenbaren müssen. Das auf einer „Skyrim“-Mod basierende und für seine Story mit dem australischen „Writers Guild Award“ ausgezeichnete „Mystery-Abenteuerspiel mit Erkundung und Detektivarbeit“ ist ab sofort für PC (via Steam), Xbox sowie PlayStation verfügbar. Eine Switch-Version soll im dritten Quartal folgen.