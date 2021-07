Abschlusstraining: Rapid bereit für Millionenspiel

Rapid träumt von der Teilnahme an der Champions-League. Nach dem 2:1-Erfolg gegen Sparta Prag vergangenen Dienstag treten die Wiener mit einer guten Ausgangsposition am Mittwochabend (20.30 Uhr) im Rückspiel im Stadion Letna an. „Krone“-Reporter Rainer Bortenschlager machte die Auswärtsreise mit. Im Video oben sehen Sie einen ersten Lagebericht vom Abschlusstraining der Hütteldorfer.