Millionenschwerer Immobilienbetrug aufgeflogen

Immobilienbetrug im großen Stil ist jetzt in Wien aufgeflogen! Ein 58-Jähriger soll mit zwei Komplizen millionenschwere betrügerische Geschäfte betrieben haben. „Drei Männer sollen seit 2019 vorwiegend arabische Familien darüber getäuscht haben, in den Bau und in Investitionen von Immobilien in Wien zu investieren“, sagte Polizeisprecher Mohamed Ibrahim. Der angerichtete Schaden betrage rund zehn Millionen Euro.