David Alaba glänzt mit Liebeserklärung an die Mama

„Werde alles geben“

„Ich werde natürlich alles geben, damit wir zusammen erfolgreich sind“, hat der in einen eleganten grauen Anzug gekleidete Alaba in Englisch bei seiner Präsentation erklärt. Und er fügte typisch spanische Schlachtrufe hinzu: „Vamos! Hala Madrid!“ Zuvor hatte Real-Präsident Florentino Perez den neuen Spieler in einer kurzen Rede gewürdigt. „Immer wenn wir große Spieler verpflichten, sind damit große Emotionen verbunden“, meinte der 74-jährige Bauunternehmer.