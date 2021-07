Während Pandemie mit dem Fahrrad um die Welt

Per Zufall in die USA

Der Zufall führte ihn nach Amerika. „Der Lockdown in Kalifornien war gerade aufgehoben worden und zudem waren die USA eines der wenigen Länder, die sich von Neuseeland aus per Flieger erreichen ließen“, erzählt der 55-Jährige. Er nutzte die Gelegenheit. Im Juli 2020 landete schließlich die Maschine mit dem Burgenländer an Bord in Los Angeles.