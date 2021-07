Kennzeichen von Pkw gestohlen, Suchtgift im Gepäck

Bei Routinekontrolle gefasst

Bei einer Routinekontrolle in den frühen Morgenstunden in der Steiermark stellten Beamte fest, dass der 37-Jährige am Auto Kennzeichen montiert hatte, die vor knapp einem Monat in Graz gestohlen worden waren. Darüber hinaus wurden bei ihm eine verbotene Waffe – konkret ein Teleskopschlagstock – und mehrere Gramm Suchtgift sichergestellt.