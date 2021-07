Betrunkener Pkw-Lenker in Görtschitzfluss gestürzt

Ein 28-jähriger St. Veiter Pkw-Lenker war am Sonntag gegen 18.45 Uhr auf der Görtschitztal Straße (B92) von Hüttenberg kommend in Richtung Klein St. Paul unterwegs. Dabei kam er rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Böschungsmauer. „Das Fahrzeug schleuderte nach links, prallte frontal gegen einen Baum und kam am Dach liegend im Görtschitzfluss zum Stillstand“, berichtet ein Polizist.