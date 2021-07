Real Madrid verliert ersten Test ohne Alaba

Gleich 19 Spieler ließ Ancelotti daheim, darunter auch Neuzugang David Alaba, der mit Modric, Kroos und Co. in Madrid trainierte. In Führung ging Real dennoch. Rodrygo traf nach acht Minuten zum 1:0, doch Sakala (55.) und Itten (77.) drehten die Partie zugunsten der Schotten. Wohl auch, weil Nacho eine Viertelstunde vor Schluss mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz geflogen war.