Körperbetont und bauchfrei

Was die Handball Federation, in deren Regelkommission mit der Schwedin Monika Hagen immerhin eine Frau neben fünf Herren sitzt, da ausklamüsert hat, und zwar nicht in den 1950ern, sondern 2014, bleibt einem verborgen, aber offenbar kommt wegen der tough Norwegians und der Solidarität ihres Nationalverbands jetzt tatsächlich Bewegung in die Sache und die IHF will im Herbst ernsthaft über einen neuen Dresscode nachdenken. Wurde auch Zeit.