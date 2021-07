Badminton: Däne Axelsen für Luka Wraber zu stark

Dann habe Axelsen aber sein Spiel gefunden und konstant weitergespielt. Der Österreicher machte mit dem 6:9 erst seinen nächsten Punkt. „Ich bin es nicht ganz so gewohnt auf diesem Niveau, so geduldig und doch mit so einer guten Qualität zu spielen. So hat er das dann gedreht.“ Ein paar lange Ballwechsel waren dabei, „die haben Megaspaß gemacht“. Was er sich vorgenommen habe, habe er in einem hohen Maß umgesetzt.