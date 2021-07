Festnahmen bei Corona-Protesten in Sydney

„Egoistische, rücksichtslose Idioten“

Auch in Melbourne, der zweitgrößten Stadt Australiens, gingen Lokalmedien zufolge Tausende Menschen auf die Straße. Weitere Demonstrationen waren in anderen Städten geplant. Stephen Jones, ein Abgeordneter des australischen Parlaments, bezeichnete die Demonstranten als „egoistische, rücksichtslose Idioten“. „Niemand will den Lockdown“, aber wegen solcher Aktionen werde er wohl in Kraft bleiben müssen.