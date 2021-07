Zahlen in Sydney trotz hartem Lockdown gestiegen

Die australische Millionenmetropole Sydney kämpft trotz eines harten Lockdowns mit einem weiteren Anstieg der Coronavirus-Fälle. Am Montag meldeten die Gesundheitsbehörden 112 neue Infektionen innerhalb eines Tages in der Stadt - ein neuer Höchstwert in dieser Infektionswelle. Das Virus hat sich trotz des bereits seit mehr als zwei Wochen andauernden Lockdowns inzwischen in mehreren Vierteln der Fünf-Millionen-Stadt weiter ausgebreitet.