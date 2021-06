Zweiwöchiger Lockdown in Sydney in Kraft

Der jüngste Ausbruch geht auf einen Fahrdienst zurück, der vor rund zwei Wochen die Besatzung eines Flugzeuges in ein Quarantäne-Hotel brachte. Die Behörden haben seither mehr als 110 Corona-Fälle registriert. „Heute fühlt es sich einfach wie ein weiterer Tritt an, während man langsam wieder aufsteht“, so der 32-jährige Chris Kriketos, der in einer Bäckerei im Zentrum von Sydney arbeitet.