Weiter Wirbel um die Linzer Wahlkosten

Schlupfloch für Abrechnung

Baiers Ansatz, es würde außer in Wien nirgends eine verbindliche Regelung geben, stimmt. Allerdings verschweigt er, dass Oberösterreich - bis auf Wien - auch das einzige Bundesland ist, in dem Landtags- und Gemeinderatswahlen an einem Tag stattfinden. Ein Schlupfloch laut Parteifinanzierungsexperten - weil so Wahlveranstaltungen, die nicht nur der Landtagswahl dienen, auf Gemeindeebene - ohne Beschränkung - abgerechnet werden könnten.