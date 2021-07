Linzer Volkspartei für Limit bei Wahlkampfausgaben

Graz einigte sich auf 400.000 €, Linz nur auf Anzahl von Werbeständern

Heißt: Während es auf Landesebene ein derartiges Limit – sechs Millionen Euro – gibt, sprach man sich in Linz bisher gegen eine derartige Deckelung aus. Im Juni einigte man sich zwar auf ein Übereinkommen, welches allerdings nur reglementiert, dass je Partei/Gruppierung – für alle Wahlen gemeinsam – insgesamt höchstens 100 mobile Plakatständer in der maximalen Größe von 2-Bogen-Plakaten aufgestellt werden dürfen. Nachdem die Grazer nun öffentlich Sparsamkeit geloben, will auch VP-Stadtvize Bernhard Baier den Vorstoß wagen: „Ich glaube es wäre ein gutes Zeichen der Kommunalpolitik, wenn man gerade in Zeiten der Pandemie mit einer Obergrenze bei den Wahlkampfkosten agiert.“