Schwitzen für den Bundespräsidenten

Hoher Besuch wurde am Donnerstag in Sulzberg empfangen. Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer hatten sich angemeldet. Die Sitzbänke am Dorfplatz wurden vorsorglich entfernt, die Häuser beflaggt, eine Choreografie für Musikkapelle und Schützenkompanie festgelegt und ein enormes Buffet aufgebaut. Bis zum Eintreffen von „VdB“ hatten sich zahlreiche Menschen aus Dorf und Region eingefunden, um den Präsidenten einmal live zu erleben. Mitten im Getümmel: sonnenbebrillte Männer mit breiten Schultern, finsteren Mienen, einem Stöpsel im Ohr und einer Handfeuerwaffe am Gürtel. Soweit schien alles unter Kontrolle.