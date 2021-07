Corona-Ampel: Salzburg in der roten Zone

Die Corona-Situation im Land wird zunehmend unterschiedlicher. Während der Trend im Burgenland stabil niedrig bleibt, geht es in allen anderen Bundesländern mit den Infektionszahlen nach oben. Dabei ist Salzburg, was die risikoadjustierte Sieben-Tage-Inzidenz angeht, schon wieder in der roten Zone angekommen, die sehr hohes Ansteckungsrisiko darstellt. Das geht aus dem Arbeitsdokument der Ampel-Kommission hervor, die am Donnerstagnachmittag berät.