Frauenlauf: In 12 Wochen fit für gemeinsamen Run

Ilse Dippmann, Gründerin des Österreichischen Frauenlaufs, beantwortet im „Gesundheitsmagazin“ mit Moderatorin Raphaela Scharf Fragen zum Thema „Frauenlauf“. „Ich hoffe sehr, dass ich durch unser Gespräch viele motivieren kann, mit dem Laufen zu beginnen“, so Dippmann. Das Motto #WE RUN TO MOVE bezieht sich auch auf weibliche Solidarität, Empowerment und Selbstbestimmung.