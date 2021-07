Novak und Ofner: Endstation Achtelfinale!

Novak hatte mit dem Erstrundensieg eine Negativserie beendet, mit dem ersten Viertelfinale seit Februar in Montpellier klappte es aber nicht. Der 22-jährige Ruud, der vergangene Woche in Baastad seinen zweiten ATP-Titel des Jahres geholt hatte, ließ als starker Aufschläger keine einzige Breakchance Novaks zu. In der Weltrangliste als 14. um 110 Positionen besser als der 27-jährige ÖTV-Daviscupper platziert, verwertete der Norsker nach 1:36 Stunden seinen dritten Matchball im Tiebreak.