„ÖVP-Vorstoß ist ein billiges Parteimanöver“

Wie auch SP-Klubobmann Stefan Giegler, der meint: „Es ist bemerkenswert, dass gerade jene Partei, die aktuell am flächendeckendsten in Linz plakatiert, später in der Intensivwahlkampfphase eine Begrenzung der Ausgaben vorschlägt. Der Vorstoß ist ein durchschaubares, billiges und populistisches Parteimanöver.“ Giegler erläutert, warum: Einen ähnlichen Antrag der Grünen im November haben wir vor allem auf Wunsch der ÖVP abgelehnt. Mit dem Hinweis, dass es eine rechtliche Lösung auf Landesebene gäbe, die gelte. Dort hat übrigens die SPÖ einen deutlich niedrigeren Deckel als die derzeit geltenden sechs Millionen Euro gefordert. Wir haben zudem mehrfach eine Trennung der Gemeinderats- von der Landtagswahl vorgeschlagen. Das wurde ebenfalls von der ÖVP abgelehnt.“ Giegler wäre bereit, all diese Fragen erneut zu diskutieren. Aufgrund der fehlenden Zeit könnte ein allfälliger Wahlkampfkostendeckel nur auf Basis eines „Gentlemen’s Agreement“ eingezogen werden. Letzteres könnte sich auf FP-Stadtrat Michael Raml vorstellen. Sonst will er nicht weiter auf die „Spielchen“ eingehen: „Wir werden ohnehin nicht mehr als 500.000 € ausgeben.“