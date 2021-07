„Das Helfen macht uns richtig glücklich“

Die verheerende Flut am Wochenende, die in Teilen von Salzburg und Tirol, in Wien, sowie in Ober- und Niederösterreich Schäden in Millionenhöhe verursachte, hat eine Welle an Humanität ausgelöst! Vor allem die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren waren bei den heftigen Unwettern wieder einmal voll gefordert. Die Retter tun es aus Nächstenliebe - und es macht sie froh!