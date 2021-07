50 Jahre lang vermisst: „Mordopfer“ ist am Leben

Mehr als ein halbes Jahrhundert suchten australische Behörden nach einem damals spurlos verschwundenen Auswanderer – und befürchteten das Schlimmste! Doch Otto H. lag nicht ermordet und verscharrt im Outback: Der Österreicher hatte dem Kontinent 1970 einfach den Rücken gekehrt, den Wehrdienst in der Heimat absolviert und sich in Folge in Italien niedergelassen.