Kampf gegen Krebs mit einer Impfaktion an Schulen

Lukas Hefler, führender Gynäkologe am Ordensklinikum, hat drei Töchter. „Ich habe die älteren schon gegen HP-Viren impfen lassen“, erzählt er. Diese Viren verursachen bei Frauen großteils Gebärmutterhalskrebs, bei Männern vorrangig Krebs im Hals- und Nasenbereich. Rund 180 Todesfälle pro Jahr gibt es in Österreich. Mit einer Schul-Impfaktion will das Land OÖ ab Herbst die Durchimpfungsrate - derzeit 44 Prozent - erhöhen.