Ybbs steigt rasant, Orte von Fluten eingeschlossen

Nachdem die Donau in Niederösterreich Hochwasser-Warnstufe erreicht hat, steigt nun auch die Ybbs rasant an. Der Grund: eine Gewitterlinie, die immer neuen Regen bringt. Die Westbahn dürfte in diesem Bereich gesperrt werden, in zwei Orten im Bezirk Amstetten wurde Zivilschutzalarm ausgelöst. Eine „Krone“-Leserin berichtet aus Neuhofen an der Ybbs.