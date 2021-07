Pogacar triumphiert überlegen bei Tour de France!

Der Österreicher Patrick Konrad beendete die Tour dank seines Etappensiegs auf dem 16. Abschnitt in Saint-Gaudens als Gesamt-27. mit viel Selbstvertrauen und wird in guter Form zu den Straßenbewerben der Olympischen Spiele reisen. Der 29-jährige Jungvater hatte lange auf seinen ersten Profisieg im Ausland warten müssen, das wichtigste Radrennen der Welt war dafür die perfekte Bühne. „Ich habe gewusst, ich habe die Beine, die Form und das Talent, dass ich so etwas gewinnen kann“, erklärte der Niederösterreicher aus dem Bora-Team nach seinem Soloerfolg.