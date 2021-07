Die Dauerbrenner: Nach der EM ist vor Olympia

Wobei der prominenteste Name Jungstar Pedri ist, der von vergangener Saison 52 Matches für Barça in den Beinen hat, bei der EM in die UEFA-Elf des Turniers gewählt wurde. Weitere zwei Dauerbrenner sind Torwart Unai Simon und Leipzig-Offensivmann Dani Olmo, die bei der EM auch den Großteil der Spiele absolvierten, dazu kommen Mikel Oyarzabal, Eric Garcia und Pau Torres. Mit diesem Kader, zu dem auch noch Real Madrids Marco Asensio und Dani Ceballos stoßen, ist Spanien der Topfavorit auf den Titel. Es werden also wohl noch einige Spiele hinzukommen.