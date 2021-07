Soldaten für Covid-Einsatz in Slowakei geehrt

Der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad hat im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Freitag in Wien österreichischen Soldaten eine Einsatzmedaille verliehen. Sie waren vergangenes Jahr bei Covid-Massentests in der Slowakei zum Einsatz gekommen. Insgesamt 32 Soldaten sowie zwei Zivilbedienstete wurden im Rahmen der Veranstaltung in der Wiener Rossauer Kaserne geehrt. „Ihr seid plötzlich Teil unserer Nation geworden“, erklärte Nad.