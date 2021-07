„Action Arcade Wrestling“ stürmt auf Konsolen

AAW statt WWE: Mit „Action Arcade Wrestling“ steigt ein neuer Wrestling-Herausforderer in den Ring. Die Keilerei verspricht nach ihrem Debüt auf dem PC ab dem 10. August auch allen Besitzern von PS4 und Xbox One (Switch folgt später) alles zu bringen, was sie von den „Wrestling-Spielen der 90er-Jahre lieben“. Nach der Erstellung des eigenen Wrestlers können sich Gamer mit diesem demnach in mehr als 25 Modi austoben, darunter Tag-Team- oder Elimination-Matches sowie Battle Royal.