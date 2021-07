„Warnzeichen, um in Klimaschutz zu investieren“

Das Klima spielt weltweit verrückt und auch Naturkatastrophen häufen sich zunehmend. Ob 50 Grad in West-Kanada, ein Tornado in Tschechien oder Hochwasser in zwei deutschen Bundesländern. Die Lage spitzt sich vor allem in den BUndesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu. Dutzende Tote sind bereits bestätigt, hinzu kommen zahlreiche Vermisste. Doch was steckt hinter diesen Extremen? Ist der Klimawandel dafür verantwortlich? Und was muss seitens der Politik umgesetzt werden? Darüber spricht Moderator Martin Grasl mit Johannes Wahlmüller, der als Klima- und Umweltschützer bei Global 2000 fungiert, in „Nachgefragt“. Er sagt: „Es sollte ein Warnzeichen sein, dass man in den Klimaschutz investiert.“