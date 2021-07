Linzer lernen Fahrlehrer für autonome Fahrzeuge an

9000 Kilometer in sechs Wochen - viele Stunden hat Andreas Lauringer seit Anfang Juni hinter dem Lenkrad seines Pkw verbracht. Seine Lieblingsfunktion im aktuellen Fahrzeug? „Der Spurhalteassistent“, sagt der Linzer, der mit Michael Naderhirn die Kontrol GmbH führt. 20 Mitarbeiter sind bei dem 2017 gegründeten Unternehmen mittlerweile beschäftigt, zehn davon sind in der Landeshauptstadt tätig, der Rest zwischen San Fransisco an der Westküste der USA und Deutschland.