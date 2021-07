Joe Exotic: Weniger Gefängnis, aber keine Serie

Nicolas Cage kündigte inzwischen in einem Interview mit „Variety“ an , dass er nun doch nicht mehr den Tiger King in einer biografischen Serie spielen wird. Der Grund: Der Streaming-Dienst „Amazon Prime“ blies das Projekt ab. Cage: „Das Drehbuch war zwar hervorragend, aber inzwischen ist schon zu viel Zeit vergangen und das Thema nicht mehr relevant genug.“